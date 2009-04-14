Порушено кримінальну справу проти керівника філії Центру соцслужб для молоді

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу щодо директора Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді однієї з райдержадміністрацій столиці за вимагання та одержання хабара у розмірі 10 тис. грн. та 2,4 тис. дол.

За інформацією прес-служби прокуратури Києва, справа порушена за матеріалами ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України.

Зазначена сума хабара призначалася керівнику центру за підписання договору про співробітництво, згідно з яким підприємцеві було надано право на безперешкодне встановлення 8 торгових автоматів з приготування та продажу гарячих напоїв в підліткових клубах району та їх експлуатацію.

Прокуратура столиці уже звернулася до суду з поданням про обрання щодо затриманого запобіжного заходу – взяття під варту.