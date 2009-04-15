Фоноскопічна експертиза записів Мельниченка здійснюється за планом

Фоноскопічна експертиза записів екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА здійснюється за планом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША.

«Фоноскопічна експертиза іде за планом, будь-яких зривів у нас немає. Там все відбувається відповідно до плану розслідування», - запевнив він.

У той же час М.ГОЛОМША не зміг відповісти на питання, коли слід очікувати остаточних результатів цієї експертизи, оскільки це залежить не від слідчих прокуратури, а від іноземних фахівців, які проводять експертизу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених нібито у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами заступника генпрокурора України М.ГОЛОМШІ, експертиза записів може тривати кілька місяців.