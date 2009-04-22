У Києві відбулися зміни правил паркування автомобілів

У Києві відбулися зміни щодо правил паркування автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», в столиці змінено нормативні акти з безпеки дорожнього руху, які стосуються паркування автомобілів.

Зокрема, департаментом ДАІ МВС України розглянуто та погоджено зміни до деяких нормативних актів з безпеки дорожнього руху при організації паркувальних майданчиків з використанням проїзної частини у місцях, де це не створюватиме незручностей учасникам дорожнього руху.

В КДМА зазначають, що такі зміні дозволено впроваджувати у практику як експеримент.

Так, змінена відстань стоянки, зупинки транспортних засобів від: пішохідних переходів (у напрямку руху: було 10 м, стало 2 м); виїздів з прилеглих територій і в місці виїзду (було 10 м, стало 3 м); зупинок (від знаку 5.41: було 30 м, стало 20 м); залізничних переїздів (було 50 м, стало 25 м).

Розділ 7 «Таблички до дорожніх знаків», 7.6.1 – 7.6.5 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» доповнений табличкою 7.6.6 – спосіб поставлення автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням (під кутом з частковим заїздом на тротуар).

Крім того, внесені зміни до Державного стандарту України (ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування»), на які також отримано дозволи від Департаменту ДАІ МВС України. Зокрема, для позначення місць паркування транспортних засобів при розташуванні уздовж краю проїзної частини або тротуару використовуватиметься горизонтальна дорожня розмітка (1.4.1) блакитного кольору. Для позначення місць паркування стоянки транспортних засобів на початку паркувального майданчику використовуватиметься горизонтальна дорожня розмітка (1.34) літера «Р» блакитного кольору.

Також визначені нові розміри одного машиномісця для стоянки (паркування). Наприклад, у разі послідовного розташування легкових автомобілів на проїзній частині уздовж бордюрного каменю чи з частковим або повним зайняттям тротуару уздовж проїзної частини у довжину замість 7,5 м необхідно займати 6 м, у ширину замість 2,5 м – 2,0 м.

Варто зазначити, що У III кварталі 2008 року КП «Київтранспарксервіс» розроблено ряд табличок до дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» («На тротуарі», «Крім тротуару», «Під кутом», «Евакуація» – символами) та інші таблички до дорожнього знаку 5.39 «Зона стоянки».