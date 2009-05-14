Профспілка газівників поскаржилася в ГПУ на профільні держоргани

Профспілка працівників газових господарств України звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням з`ясувати, чому державні органи, відповідальні за регулювання газової галузі, порушують свої прямі функції і не вживають заходи для забезпечення повного відшкодування витрат обл- і міськгазів - підприємств, які підпадають під дію Закону «Про природні монополії».

Про це йдеться в повідомленні вказаної профспілки з посиланням на голову його ради Івана ЯРИНИ, переданому агентству УНІАН.

«Вважаємо, що такі дії значно погіршують і без того дуже важкий технічний стан розподільних мереж, створюють загрозу техногенних катастроф», - йдеться в повідомленні.

Профспілка зазначає, що і в лютому, і в березні цього року на засіданнях уряду, присвячених проблемам газової галузі, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО публічно погоджувалася з аргументами профспілки, давала підпорядкованим доручення вжити заходів щодо підвищення тарифів на транспортування і постачання газу до економічно обгрунтованого рівня.

Як сказано в повідомленні, навіть було прийнято постанову №237 від 11 березня, в якій НКРЕ рекомендувалося до 15 квітня встановити тариф з урахуванням повного відшкодування витрат підприємств з газопостачання і газифікації.

Профспілка зазначає, що ситуація в газовому господарстві критична. «Різко, по деяких облгазах удвічі, впали обсяги прокачування газу споживачам. При цьому транспортні діючі тарифи розраховувалися, виходячи з ціни імпортного газу, який ми використовуємо для виробничо-технологічних потреб, у 179,5 дол., а не 360 або 228 дол., як цього року», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що державні органи, які відповідають за безпеку газових мереж, насамперед Держгірпромнагляд, прямо вказують на необхідність перегляду тарифів. «Навіть представники НКРЕ вчора публічно заявили, що тариф не відповідає ринковим реаліям і має бути підвищений. Інша річ, що для такого рішення не вистачає політичної волі», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні працює понад 50 обл- і міськгазів, які транспортують паливо всім категоріям споживачів.

6 серпня 2008 року по всій Україні розпочалася безстрокова акція протесту Профспілки працівників газових господарств. У Києві в мітингах під будівлею Кабінету міністрів і Секретаріату Президента брали участь понад 3 тис. чоловік – представники більш ніж 40 підприємств з газопостачання і газифікації. Основна вимога учасників Всеукраїнської акції протесту: невідкладно встановити облгазам економічно обгрунтовані тарифи на послуги з транспортування і постачання природного газу.

З 13 травня 2009 р. Профспілка працівників газових господарств України розпочала другий етап Всеукраїнської акції протесту. Серед основних вимог протестуючих - перегляд діючих тарифів на транспортування газу, збільшення заробітних плат, недопущення масштабних техногенних катастроф на газових мережах, виплата боргів за послуги.

13 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися в Генеральну прокуратуру України з проханням розібратися, чому власники облгазів не виплачують зарплату своїм співробітникам.

При цьому вона підкреслила, що облгази є приватними структурами. «Те, що сьогодні власники облгазів не платять гідну зарплату людям, які в них працюють, це лише свідчення того, що великою помилкою за часів КУЧМИ, ЯНУКОВИЧА і всієї їхньої гвардії, було приватизування обласних газопостачальних компаній. І сьогодні люди, які працюють у приватних власників, на своєму житті відчувають, що таке приватний бізнес там, де його не повинно бути», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз підкреслила, що облгази мають перебувати у державній власності. «Я ще раз хочу підкреслити, що облгазам грошей надано достатньо. Для населення тарифи на природний газ не підвищуватимуться. Я ще раз на цьому акцентую», – сказала прем`єр.

При цьому вона підкреслила, що люди, які не одержують зарплату, мають звертатися для вирішення цього питання не тільки до керівництва облгазів, а й у прокуратуру. «Я як глава уряду допоможу їм це зробити. Я звернуся з листом до Генеральної прокуратури, щоб вона розібралася, куди приватні облгази направляють гроші, які вони одержують за послуги з постачання і транспортування газу, і чому вони людям, які в них працюють, недоплачують зарплату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.