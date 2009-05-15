Генеральний секретар ООН закликає поважати та не порушувати права жінок

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі МУН закликає поважати та не порушувати права жінок в усіх країнах світу.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, про це йдеться у його виступі з нагоди Міжнародного дня сім’ї, що відзначається 15 травня.

Генсек ООН окремо акцентував увагу на проблемах материнства, зазначивши, що саме матері відіграють важливу роль у сім’ї, а відносини між матір’ю та дитиною є надзвичайно важливими для здорового розвитку дітей. Разом з тим, у сучасному суспільстві жінки не лише піклуються про дітей, а й працюють для забезпечення своїх родин, у той час коли перед ними стоїть низка викликів на шляху до материнства.

Так, народження дитини, що має бути святом, стає великою загрозою для життя багатьох жінок у країнах, що розвиваються. І хоча покращення здоров’я матерів є однією із цілей розвитку тисячоліття, в її реалізації, на жаль, поки що досягнуто найменшого прогресу, зауважив Генсек ООН.

Ризик того, що жінка у найменш розвиненій країні може померти від ускладнень під час вагітності чи пологів, у 300 разів вищий, ніж у розвиненій країні. Тому ООН закликає зробити вагітність та народження дитини більш безпечними шляхом підвищення ефективності системи охорони здоров’я, надання послуг з планування сім’ї та професійних медичних послуг.

Як наголосив Генсек ООН, одним із найжахливіших порушень прав людини залишається насилля проти жінок, багато з яких є матерями. Воно має далекосяжні наслідки, ставлячи під загрозу життя жінок та дівчат і шкодячи їх сім’ям та громадам, тому боротьба й попередження насилля проти жінок повинні стати основними пріоритетами для всіх країн.

Ще одним завданням сучасного суспільства є забезпечення доступу до освіти дівчат та жінок, оскільки перевага цього є очевидною не лише для окремих сімей, але й для держав у цілому. Освіта дозволить жінкам зробити свій внесок у розвиток країни, а освічені матері більш схильні до освіти своїх дітей і таким чином передають освіту від покоління до покоління.

ООН також закликає розробляти і розширювати стратегії та послуги, спрямовані на сім’ю. Це допоможе скоротити об’єм щоденної роботи, яку виконує жінка. Крім того, жінки й чоловіки мають порівно розподіляти обов’язки на роботі і вдома, а сім’ї, побудовані на визнанні рівності між жінкою та чоловіком, зможуть зробити свій внесок у розвиток більш стабільного і процвітаючого суспільства.

”Перед нами постають багато викликів, проте один фактор залишається незмінним. Це важливість та неоціненний внесок матерів у виховання майбутнього покоління. Віддаючи їм належне та покращуючи їх умови життя, ми зможемо забезпечити краще майбутнє для всіх нас”, - наголосив Генеральний секретар ООН.