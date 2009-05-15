Ющенко виправив свою прес-службу: газові контракти переглядати не треба

Ющенко заявляє, що не ставить питання про перегляд газових контрактів з Росією, а хоче їхнього більш ефективного виконання

Райтнау (Швейцарія). 15 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що він не ставить питання про перегляд газових контрактів з Росією, а лише хоче більш ефективного виконання досягнутих домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Райтнау.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його сьогодні турбує ситуація, яка склалась на газовому ринку, у тому числі його турбує ситуація у НАК «Нафтогаз України». «Я не заявляю про перегляд відносин, я заявляю про те, що ці відносини треба серйозно розглянути, і якщо є необхідність модернізації, зробити це», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, можливо, навіть може йтися про внутрішньоукраїнські процедури, які дозволять зробити українсько-російські газові відносини більш ефективними.

«Я не хочу, щоб проблема НАК «Нафтогаз» посилювалась і потім стала неприємним сюрпризом», - сказав Президент.

Зокрема, він зауважив, що може виникнути ситуація, якщо нічого не робити, що незбалансованість бюджету «Нафтогазу» може призвести до постановки питання у міжнародних судових інстанціях щодо активів газотранспортної системи України. У цьому контексті він розкритикував ідею уряду попросити російську сторону здійснити авансовий платіж за транзит газу до кінця року, зауваживши, що це також може сприяти постановці питання по активах ГТС.

За словами В.ЮЩЕНКА, на нараді він хоче почути про порядок виконання домовленостей, досягнутих у газовій сфері з Росією у січні поточного року. Він зауважив, що його турбує ряд питань, які виникають в реалізації цих домовленостей.

«Україна серйозно поставлена перед ризиком», - сказав Президент, пояснивши, що йдеться про передбачені у домовленостях обов’язкові обсяги газу, які має купувати Україна у Росії. На його думку, Україна не використає ті обсяги, які передбачені в угоді.

В.ЮЩЕНКО розкритикував намагання вирішити цю проблему «у ручному режимі – у ході телефонних переговорів». «Це призведе до того, що ми накопичуємо ризики, для подолання яких у нас немає інструментів. Це можуть бути обставини, які призведуть до серйозного ускладнення наших двосторонніх відносин та ускладнять ситуацію на газовому ринку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я хочу почути інформацію прем’єр-міністра щодо бюджету НАК «Нафтогаз України», отримати інформацію від в.о. міністра фінансів щодо несплати податків «Нафтогазом» відповідно до графіку і начебто про те, що начебто існує формальне рішення уряду про те, щоб НАК «Нафтогаз» податки не платив», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Президента, анонсуючи нараду за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ, заплановану на 18 травня, поінформувала, що В.ЮЩЕНКО вважає, що уряд повинен невідкладно ініціювати перед російською стороною перегляд контрактів із газових питань.