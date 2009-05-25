Звільнені особи передпенсійного віку отримають право на дострокову пенсію?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що через зволікання Пенсійного фонду України впродовж року порушується законне право людини на достроковий вихід на пенсію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, про це йдеться у поданні Н.КАРПАЧОВОЇ прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО про усунення порушень прав на достроковий вихід на пенсію працівників, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Уповноважений звертає увагу, що статтею 26 Закону «Про зайнятість населення», зокрема підпунктом «г» частини першої пункту 1, працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, як таких, що шукають роботу, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку. Це стосується осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок – 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, – стаж роботи, який дає право на такий вид пенсії.

Як зазначає омбудсман, відповідно до пункту 88 розділу ІІ Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», зазначений підпункт «г» частини першої та частина третя пункту 1 статті 26 Закону «Про зайнятість населення» було виключено. Термін дії зазначеного закону про державний бюджет завершився 31 грудня 2008 року, відтак втратив чинність і згаданий пункт 88 розділу II, підкреслює Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсман нагадує, що Рішенням Конституційного Суду від 22 травня 2008 року були визнані неконституційними окремі положення Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», у тому числі й положення пункту 88 розділу ІІ цього закону.

Згаданим рішенням також передбачено, що положення Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які визнані неконституційними, втрачають чинність з дня його ухвалення Конституційним Судом України. Таким чином, констатує Уповноважений з прав людини, дію підпункту «г» частини першої та частини третьої пункту 1 статті 26 Закону «Про зайнятість населення» відновлено з 22 травня 2008 року.

Проте, підкреслює Н.КАРПАЧОВА, на практиці другий рік поспіль громадяни не можуть скористатися гарантованим правом на достроковий вихід на пенсію, оскільки центральні органи виконавчої влади, зокрема Пенсійний фонд України, перешкоджають реалізації цього права. Так, голова правління Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ поінформував Уповноваженого з прав людини про те, що Верховною Радою не приймалися рішення щодо відновлення дії окремих положень законодавства за наслідками прийняття Конституційним Судом України Рішення за № 10-рп/2008 від 22.05.2008 року.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини зазначає, що в Рішенні КС за № 15-рп/2000 від 14.12.2000 року (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) передбачено, що втрата чинності окремих положень закону безпосередньо пов’язана з ухваленням Рішення Конституційного Суду України, а не з прийняттям правового акта на його підтвердження чи виконання. Рішення КС мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення КС є вимогою Конституції, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

Тобто, робить висновок Н.КАРПАЧОВА, практичне забезпечення законних прав громадян поставлено в залежність від позиції окремих центральних органів виконавчої влади та тривалої бюрократичної тяганини їх посадових осіб. Тільки в першому кварталі 2009 року на оформлення дострокового виходу на пенсію за клопотанням робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття мали право 74 безробітні.

З огляду на зазначене Уповноважений з прав людини наполягає в своєму поданні прем’єр-міністрові на вжитті невідкладних заходів щодо забезпечення центральними органами виконавчої влади гарантованого права звільнених працівників передпенсійного віку на достроковий вихід на пенсію.

Уповноважений з прав людини також наголошує на тому, що зазначений вид соціальних гарантій має неабияке значення в умовах економічної кризи, коли поширеними стають процеси ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств, скорочення чисельності працівників, зростання безробіття. В умовах обмеженого попиту на робочу силу достроковий вихід на пенсію має характер антикризового заходу, оскільки надає додаткові важелі регулювання ринку праці та соціального захисту.