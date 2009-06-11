10 міліціантів нагороджено за розкриття злочину в Ощадбанку в Мелітополі

Кабінет Міністрів нагородив почесними грамотами уряду 10 співробітників Головного управління МВС в Запорізькій області за оперативне розкриття злочину, пов`язаного з вибухами у приміщенні філії Ощадбанку в Мелітополі.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороди вручив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Це було соціально небезпечний злочин, який завдяки професіоналізму співробітників Головного управління МВС в Запорізькій області було розкрито за дуже короткий час», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, почесну грамоту Кабінету Міністрів й соціальний знак також одержали ще четверо співробітників Головного управління МВС в Луганській області.

За словами першого віце-прем`єра, уряд відзначив роботу правоохоронців, які розробили й запровадили найсучасніші автоматизовані інформаційно-пошукові системи, використання яких дасть змогу підвищити ефективність боротьби органів внутрішніх справ із злочинністю.

Церемонія нагородження відбулася сьогодні в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня вранці в одному з відділень Ощадбанку в Мелітополі сталося два вибухи, в результаті яких постраждало 25 осіб (зокрема двоє дітей).