10 міліціантів нагороджено за розкриття злочину в Ощадбанку в Мелітополі
Кабмін вручив почесні грамоти
Кабінет Міністрів нагородив почесними грамотами уряду 10 співробітників Головного управління МВС в Запорізькій області за оперативне розкриття злочину, пов`язаного з вибухами у приміщенні філії Ощадбанку в Мелітополі.
Як передає кореспондент УНІАН, нагороди вручив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
«Це було соціально небезпечний злочин, який завдяки професіоналізму співробітників Головного управління МВС в Запорізькій області було розкрито за дуже короткий час», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Крім того, почесну грамоту Кабінету Міністрів й соціальний знак також одержали ще четверо співробітників Головного управління МВС в Луганській області.
За словами першого віце-прем`єра, уряд відзначив роботу правоохоронців, які розробили й запровадили найсучасніші автоматизовані інформаційно-пошукові системи, використання яких дасть змогу підвищити ефективність боротьби органів внутрішніх справ із злочинністю.
Церемонія нагородження відбулася сьогодні в Кабміні.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня вранці в одному з відділень Ощадбанку в Мелітополі сталося два вибухи, в результаті яких постраждало 25 осіб (зокрема двоє дітей).