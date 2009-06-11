СБУ затримала при отриманні хабара начальника однієї з філій «Київоблгазу»

Співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області затримали начальника філії «Київоблгазу» одного з районних центрів під час отримання ним хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, приватне підприємство, яке виконувало роботи з монтажу трубопроводу і газових котелень для опалювання міських шкіл та інтернатів, завершило будівельні роботи ще місяць тому, але начальник філії газового господарства не погоджувався ставити свій підпис на акті приймальної комісії про введення в експлуатацію закінчених об’єктів, щотижня вимагаючи у підприємця все більше грошей за свій «автограф» на документі. У свою чергу розцінки для населення за виконані приватним підприємством роботи зростали відповідно до розміру хабара.

Оперативники СБУ затримали 49-річного посадовця у його службовому кабінеті одразу після отримання хабара.

Cлідчим відділом обласної прокуратури за фактом вимагання та одержання хабара посадовою особою порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 368 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.