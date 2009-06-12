АМК просять перевірити обгрунтованість комунальних тарифів у столиці

Народні депутати Василь ПЕТЬОВКА і Оксана БІЛОЗІР направили звернення до в. о. голови Антимонопольного комітету України Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА щодо проведення перевірки економічного обгрунтування підвищення з 1 червня 2009 року тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, центральне опалення і постачання гарячої води для населення Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначене звернення зачитав сьогодні на пленарному засіданні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня у Києві набули чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату.