Сьогодні Венеціанська комісія обговорить президентський варіант Конституції

Сьогодні під час вечірньої частини 79-го пленарного засідання Венеціанської комісії «За демократію через право» передбачається обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованого Президентом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Миколи ОНІЩУКА, який представляє Україну на засіданні Венеціанської комісії. у проекті висновку комісії до президентського проекту змін до Конституції, що був складений за результатами експертизи документа, зазначається, що процес конституційної реформи в Україні рухається у правильному напрямку.

Також, за словами міністра, Венеціанська комісія вітає той факт, що проект закону був внесений Президентом до Верховної Ради, що продемонструвало дотримання ним конституційної вимоги про те, що будь-яка нова редакція Конституції має ухвалюватися більшістю у дві третини голосів у Верховній Раді до її остаточного розгляду на референдумі.

Венеціанська комісія відзначає явні покращання, як порівняно з попередніми проектами, так і порівняно чинною Конституцією. Ці удосконалення найбільш очевидні у Розділі про судоустрій, зокрема стосовно призначення суддів, складу Вищої ради юстиції та нових положень щодо прокуратури. Проект відображає вже не радянську модель прокуратури, а модель прокуратури, яка відповідає європейським стандартам та зобов’язанням України перед Радою Європи.

На думку експертів Венеціанської комісії, проект також не містить низки сумнівних положень чинної Конституції, а саме - щодо формалізованої коаліції більшості у Верховній Раді, щодо так званого імперативного мандата, подвійної відповідальності Кабінету міністрів перед Президентом та перед Верховною Радою та розмежування призначення міністрів на посади за пропозиціями Президента та прем’єр-міністра, що має зміцнити єдність Кабінету міністрів.

Щодо однієї з головних новацій проекту – створення двопалатного парламенту - тут, на думку Венеціанської комісії, можуть існувати різні думки. Переваги та недоліки такого рішення мають бути ретельно зважені.

Крім того, експерти комісії висловлюють думку, що збереження напівпрезидентської системи може залишити потенціальний конфлікт між Президентом та Кабінетом міністрів. Висловлюються також сумніви щодо доцільності ухвалення на референдумі всіх без винятку змін до Конституції.