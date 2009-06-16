Литвин не проти перенести Конституційний Суд до Харкова
17:21, 16 червня 2009Право
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Черговий повтор ідеї
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не проти перенести Конституційний Суд України до Харкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові.
На думку В.ЛИТВИНА, в Україні існує нагальна потреба «розосередження влади».
Він відзначив можливості Харкова щодо перенесення туди Конституційного Суду. «Тут багато правників, і є можливості», - сказав голова парламенту
Як відомо, зокрема, у Харкові розташована Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.
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