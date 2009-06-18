Російські колектори виходять на український ринок

Російське колекторське агентство Центр ЮСБ планує найближчим часом вийти на український ринок колекторських послуг. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ради директорів Центру ЮСБ Олександр ФЕДОРОВ.

За його інформацією, Центр ЮСБ уже має ряд домовленостей з клієнтами, з якими компанія працює в Росії, щодо стягнення заборгованостей з їхніх боржників в Україні. «Наші міжнародні клієнти попросили нас вийти на ринок колекторських послуг в Україні», - зазначив О.ФЕДОРОВ.

За його словами, сьогодні український ринок корпоративного колекторства недостатньо розвинений, тому клієнти його агентства розраховують, що російська компанія зможе ефективніше здійснювати стягнення заборгованостей.

За інформацією О.ФЕДОРОВА, серед клієнтів його компанії зі стягнення заборгованостей в Україні є ряд як міжнародних, так і російських компаній, зокрема стільникові компанії, ”Внешторгбанк” (ВТБ). Він також додав, що його клієнтом по Україні є одна афільована з «Газпромом» структура, яка хоче стягнути з українських компаній борг у 3 млн. доларів.

Серед українських компаній, з яких планується стягнути заборгованість, О.ФЕДОРОВ назвав у першу чергу компанії, що спеціалізуються на торгівлі електронікою. За його словами, найближчим часом із цими компаніями буде проведено переговори на предмет повернення ними заборгованості.

При цьому О.ФЕДОРОВ зазначив, що на відміну від українських колекторських компаній, які роблять більший упор на юридичних методах, прагнучи повернути заборгованість через суд, його компанія більше зосереджує свою увагу на позасудових процедурах, широко застосовуючи в тому числі і PR-складову.