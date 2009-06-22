Казахські рейдери хочуть захопити один з українських банків?

Спроба рейдерського захоплення одного з найстабільніших українських банків може дестабілізувати банківську систему України. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловила заступник голови правління ВАТ «БТА Банк» (Україна) Наталія СЕРГЄЄВА.

За її словами, «рейдерська атака, зроблена на український ”БТА Банк”, може звести нанівець зусилля Національного банку України, уряду та інших органів влади, спрямованих на стабілізацію роботи банківської системи України».

Як заявила Н.СЕРГЄЄВА, такі провокаційні дії можуть привести до поглиблення фінансової нестабільності в Україні і відлякати іноземних інвесторів, які надалі вкладатимуть гроші в країну.

Російські ЗМІ повідомляли, що на сьогодні між казахською стороною і російським “Сбербанком” ведуться уповільнені переговори про можливе придбання активів казахського банку.

«Спроби з боку АТ ”БТА Банк” (Казахстан) будь-яким чином збільшити свою частку в акціонерному капіталі інших фінансових установ, зокрема і в Україні, спрямовані, насамперед, на збільшення привабливості в очах єдиного потенційного покупця – “Сбербанку” Росії і нагадують дії потопаючого, котрий хапається за соломинку. В даному випадку, не йдеться про врахування інтересів українських акціонерів і вкладників», - вважає директор консалтингового агентства «Austin» Анатолій ГРИШКОВЕЦЬ.

Як повідомлялося, минулого тижня український ”БТА Банк” заявив про запобігання рейдерській атаці на його активи. За словами заступника голови правління банку Н.СЕРГЄЄВОЇ, 15 червня під час чергових зборів акціонерів банку було покладено край спробі заволодіння пакетом акцій ВАТ ”БТА Банк” (Україна). Після того, як це не вдалося, в ЗМІ була розміщена помилкова інформація про що не відбулося зборів акціонерів банку.

Довідка УНІАН. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг українського банку ВАТ «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою. Прогноз кредитного рейтингу – стабільний.

ВАТ «БТА Банк» входить у першу десятку банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою “БТА Банку” присвоєно позначку «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність банку.

ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитово-торговий банк») створено в 1992 році.

Філіали і відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік склав 10,664 млн. грн.