Депутати попросять подовжити перевірки діяльності Нацбанку

Депутати мають намір просити Верховну Раду України про подовження терміну діяльності Тимчасової слідчої комісії (ТСК) із перевірки діяльності Національного банку України, заявив УНІАН голова ТСК, народний депутат від БЮТ Юрій ПОЛУНЄЄВ.

“Ми подали матеріали до Верховної Ради з пропозицією подовжити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії у зв`язку з тим, що криза продовжується й потрібні дієві механізми здорового парламентського, громадського контролю за такими процесами, як рекапіталізація банків...”, - сказав він.

При цьому Ю.ПОЛУНЄЄВ зазначив, що буде запропоновано подовжити термін дії ТСК ще на шість місяців, до кінця 2009 року (відповідно до законодавства, ТСК може існувати до року - УНІАН).

Народний депутат вважає, що завдяки критиці діяльність Нацбанку покращилася й стала прозорішою.

“Я не бачу прямої необхідності втручатися дуже серйозно в діяльність Національного банку. У Тимчасової слідчої комісії немає матеріалів прямого звинувачення в корупції або в зловживанні, але є серйозна критика певних моментів, які пов`язані з минулим, - сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ. - У Національному банку працювала Генеральна прокуратура, досить довго працювала Служба безпеки України, й вони не виявили поки статей злочину або зловживання”.

Депутат сподівається, що питання про подовження терміну діяльності ТСК буде розглянуто парламентом цього тижня.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 18 грудня 2008 року прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи». Спочатку термін дії ТСК був один місяць, потім його було подовжений до 6 місяців.

За результатами попереднього звіту ТСК наприкінці грудня 2008 року парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила основної функції НБУ, - стабільності національної грошової одиниці, що створило загрозу національній економічній безпеці та суверенітету України.

ВР визнала процедуру рефінансування, яка здійснювалася Нацбанком впродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою в інтересах окремих фінансових структур, такою, що має ознаки корупції, що призвело до масштабної й різкої дестабілізації національної валюти та інфляції.

У зв`язку із зазначеним парламент висловив недовіру голові Нацбанку Володимиру СТЕЛЬМАХУ та правлінню НБУ.