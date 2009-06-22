СП з’ясовуватиме обставини смерті чоловіка, у вбивстві якого підозрюється депутат

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Секретаріату Президента з’ясувати обставини смерті Валерія Олійника, у вбивстві якого підозрюється народний депутат України Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ і керівники правоохоронних органів Голованіського району Кіровоградської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент був поінформований про цей злочин у день вбивства, 16 червня. Він доручив своєму Секретаріату зробити офіційний запит на ім’я заступника генпрокурора щодо з’ясування обставин смерті В.Олійника.

У запиті за підписом заступника голови СП Марини СТАВНІЙЧУК наголошується на необхідності перевірки обставин смерті громадянина Олійника і в разі наявності ознак злочину зреагувати відповідно до закону, а також надати результати перевірки для підготовки доповіді главі держави.

І.ВАННИКОВА зауважила, що Президент неодноразово наголошував на неприпустимості будь-якого впливу на діяльність правоохоронних органів. «ЮЩЕНКО наголошував на необхідності забезпечення незалежності (правоохоронних органів – УНІАН) від політичних сил і народних депутатів зокрема», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько 20.00 неподалік від смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗИНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження.

Відповідно до одержаної інформації, депутат разом з місцевими керівниками прокуратури і МВС їхав в автомобілі уздовж мисливських угідь. В людині на узбіччі вони запідозрили браконьєра. Згідно з попередніми даними, той стріляв у бік машини. Після цього між чоловіками виникло зіткнення, в результаті якого депутат, прокурор і працівник правопорядку затримали того, хто напав.

Згідно з інформацією УНІАН, ним виявився безробітний житель Голованівського району. Його було доставлено до Голованівської центральної райлікарні з діагнозом «травматичний шок і вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

У В.ЛОЗИНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА і М.КОВАЛЬСЬКОГО діагностовано порізи й удари, які вони одержали під час опору чоловіка. У загиблого було виявлено й вилучено дві одиниці вогнепальної зброї і ніж.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, на місце події для з`ясування обставин виїжджав обласний прокурор Геннадій ТЮРІН з двома заступниками, а також співробітники міліції. Була організована дослідча перевірка, за результатами якої Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (навмисне важке тілесне ушкодження, завдане в спосіб, який має характер особливих тортур або здійснено групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або скоєне на замовленням, що спричинило смерть постраждалого). За цією статтею передбачено покарання від 7 до 10 років ув’язнення.

Слідчі висунули декілька версій інциденту, які зараз відпрацьовуються.

Водночас у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС УНІАН заявили, що не володіють інформацією з цього приводу.

У свою чергу перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що В.ЛОЗИНСЬКИЙ не причетний до загибелі чоловіка.