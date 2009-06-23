Депутат Лозинський зібрав компромат на вбитого "браконьєра"

22 червня під час прес-конференції в Кіровограді народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ продемонстрував журналістам відеозапис інтерв’ю нібито з матір’ю загиблого під час інциденту під смт Голованівськ Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, на відео знята жінка, 1928 року народження, яка розповідає, що син фізично знущався над нею, а також демонстрував їй пістолет. Крім того, вона згадала, що син зберігав наркотики. На запитання, чи вірить мати, що її син міг стріляти в людину, жінка відповіла ствердно.

«Цей відеозапис виставлено в Інтернеті. Я не знаю, ким він зроблений», - сказав народний депутат.

Він також надав журналістам копію документа за підписом підполковника міліції В.ДОНЦОВА, в якому зазначені причини звільнення з органів внутрішніх справ у 1989 році міліціонера конвойної служби В.Олійника.

«Під час роботи в на посаді міліціонера окремого взводу конвойної служби з січня 1986 року В.Олійник зарекомендував себе з негативної сторони. Неодноразово порушував службову дисципліну, самовільно залишав службу, має стягнення від командира взводу. За характером запальний і невитриманий. В побуті поводиться негідно. Має схильність до обману. Незважаючи на неодноразові заборони керівництва відділу, УВС та командира взводу, продовжував керувати незареєстрованим автотранспортом без відповідних документів. Раніше скоїв наїзд на пішохода, справа розглядалась на товариському суді», - йдеться в документі.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ також заявив журналістам, що з приводу інциденту особисто не звертався за допомогою до прем’єр-міністра України, лідера Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. «Вважаю, що за свої вчинки повинен відповідати сам», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН , 16 червня близько 20.00 поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).