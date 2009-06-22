Депутат, прокурор і начальник міліції допомогли затримати злочинця

Члени слідчо-оперативної групи заявляють, що народний депутат України від БЮТ Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ, Голованіський районний прокурор Євген ГОРБЕНКО і начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ беззбройні допомагали правоохоронцям затримати злочинця.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві слідчо-оперативної групи, яка "виїжджала та брала участь у затриманні озброєного злочинця" за викликом В.ЛОЗИНСЬКОГО, М.КОВАЛЬСЬКОГО та Є.ГОРБЕНКА.

Як йдеться в заяві, "всі дії слідчо-оперативної групи по прибуттю на місце пригоди були в суворій відповідності до вимог чинного законодавства. Отримавши терміновий виклик на чергову частину як від начальника РВ УМВС України в Голованівському районі, так і від народного депутата України В.ЛОЗИНСЬКОГО, ми прибули на місце події за 7-10 хв. По прибуттю ситуація була такою: озброєний вогнепальною та холодною зброєю незнайомець знаходився під прикриттям дерев та погрожував застосуванням зброї як присутнім народному депутату України В.ЛОЗІНСЬКОМУ, прокурору Голованівського району Є.ГОРБЕНКУ, начальнику Голованівського РВ УМВС в Кіровоградській області М.КОВАЛЬСЬКОМУ, так і нам".

Правоохоронці зазначають, що "незнайомець був нами оточений і протягом більше 20 хв. ми наполегливо вимагали від нього скласти зброю. За цей період в нашу сторону злочинцем було вчинено два постріли".

Як йдеться в заяві, "стверджуємо, що це був саме злочинець, так як сам факт незаконного поводження із зброєю є складом злочину передбаченим ст. 263 ККУ. Невиконання наших законних вимог та опір працівникам правоохоронних органів свідчить про скоєння ним злочину, передбаченого ст. 342 ККУ, а вчинені ним постріли з вогнепальної зброї в напрямку правоохоронців та ушкодження, яких він завдав холодною зброєю начальнику міліції М.КОВАЛЬСЬКОМУ, підпадають під кримінальну відповідальність, передбачену ст.348 ККУ, як то посягання на життя працівників правоохоронних органів".

Далі автори заяви наголошують, що "будь-які інсинуації або видумки стосовно неправомірних дій народного депутата України В.ЛОЗИНСЬКОГО, прокурора Голованівського району Є.ГОРБЕНКА, начальника Голованівського РВ УМВС України у Кіровоградській області М.КОВАЛЬСЬКОГО не мають під собою ніякого підґрунтя та є надуманими, так як, будучи абсолютно беззбройними, вони зробили максимально все можливе і залежне від них, щоб присікти злочинні дії нападника та не дати йому зникнути".

"Дійсно, - зазначається в заяві, - не часто представники громадськості чи люди інших професій приходять нам на допомогу, але в даному випадку ми не лише приємно здивовані, але й вдячні як народному депутату України В.ЛОЗИНСЬКОМУ, так і прокурору Голованівського району Є.ГОРБЕНКУ, за їх активну участь в затриманні злочинця".

При цьому автори заяви зазначають, "що коли в цій очевидній ситуації піддають наклепницьким нападкам людей, які сприяли затриманню злочинця, будучи при таких посадах, то після цього, мабуть, мало знайдеться бажаючих простих громадян, які, побачивши скоєння злочину, приймуть міри по його припиненню та прийдуть нам на допомогу".

Заяву підписали члени слідчо-оперативної групи: АНДРЄЄВ Сергій В’ячеславович, майор міліції, начальник кримінальної міліції РВ УМВС (служба в органах внутрішніх справ 17 років); РУДИЙ Микола Іванович, старший лейтенант міліції, слідчий слідчого відділення РВ УМВС (служба в органах внутрішніх справ 16 років); ШЕРЕМЕТ Сергій Миколайович, старший лейтенант міліції, начальник штабу Голованівського РВ УМВС (служба в органах внутрішніх справ 17 років); ШТУКА Олег Анатолійович, прапорщик міліції, помічник дільничного інспектора (служба в органах внутрішніх справ 19 років).

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько 20.00 поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).