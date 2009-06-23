Профспілки за півроку повернули у свою власність 8 санаторіїв

За півроку керівництвом Федерації профспілок України було повернено у власність Федерації вісім незаконно відчужених раніше санаторіїв загальною вартістю близько 50 млн. грн. Про це повідомив секретар ФПУ Ігор ІГНАТОВ в інтерв`ю газеті «Дело», яке буде опубліковано 24 червня.

За його словами, ще 30 позовів про повернення захопленого рейдерским способом майна зараз уже на фінальній стадії розгляду в судах і, за попередніми даними, будуть вирішені на користь ФПУ.

Саме ці факти І.ІГНАТОВ вважає однією з головних причин брудної кампанії з дискредитації та підготовки спроб перехоплення влади у Федерації, що розвернулася проти керівництва ФПУ.

«Починаючи з січня цього року, ми провели інвентаризацію всіх 150 судових рішень з питань, пов`язаних з протизаконним захопленням майна ФПУ в попередні роки. Зокрема, йдеться про рейдерські захоплення санаторіїв і оздоровниць ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». Також нами здійснено перевірки низки підприємств цього об`єднання, під час яких виявлено нецільове використання коштів і численні фінансові порушення з боку колишніх керівників даних підприємств, а також пособництво рейдерам», - сказав він.

І.ІГНАТОВ повідомив також, що цього року Федерація виграла 86 позовів за результатами рейдерских атак на об`єкти ФПУ через подачу судових позовів про нібито незаконне володіння ФПУ своїм майном. При цьому за останні сім місяців ФПУ не було продано жодного майнового об`єкту.

За словами І.ІГНАТОВА, кампанія з повернення профспілкового майна від рейдерів обернулася спробами фінансово-політичних груп, замішаних у цьому питанні, дискредитувати керівництво Федерації в очах широкої громадськості з метою змістити його з посади і блокувати таким чином роботи в цьому напрямі. Зокрема, він повідомив, що з неофіційних джерел керівництву Федерації стало відомо про те, що розроблена і сьогодні планомірно реалізується масштабна операція з перехоплення влади у Федерації.

«Важливо розуміти, що майно профспілок, яке оцінюється в 10 млрд. грн., завжди було і залишається ласим шматком для багатьох політичних і фінансових груп. Бажання володіти ним не проходило у них ніколи. Проте в умовах кризи, різкого скорочення нагромадження капіталу в більшості секторів економіки апетити на власність ФПУ тільки ростуть», - сказав він.

При цьому секретар ФПУ наголосив, що активна і принципова позиція керівництва Федерації профспілок у питаннях збереження і відстоювання майна спровокувала цілу низку провокаційних дій і з боку тих профспілкових чиновників, які багато «років наживалися на співпраці з рейдерами». Хто є замовником і фінансистом цієї акції, він не уточнив.

Раніше коментуючи цю ситуацію, голова ФПУ Василь ХАРА відзначив, що з метою чинення тиску на ФПУ в ЗМІ розгорнуто брудну війну проти керівництва Федерації, реалізуються сценарії із затримання секретаря ФПУ і висунення безпідставних звинувачень на його адресу. «Ми бачимо сьогодні спроби маніпулювати свідомістю членів профспілок, фальсифікувати громадську думку про діяльність нової команди ФПУ. Поширювана в ЗМІ негативна інформація не підтверджена фактами і має відверто упереджений емоційно-оцінний характер», - сказав він.

Федерація профспілок України – найбільше в Україні добровільне профспілкове об`єднання. Утворена в 1990 році. У Федерацію входять 26 регіональних і 44 галузевих профспілки. Зокрема, профспілки працівників вугільної промисловості, агропромислового комплексу, авіабудівників, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, працівників атомної енергетики і промисловості, житлово-комунального господарства, машинобудування і металообробки, профспілка працівників культури, охорона здоров`я й інші. Загалом ФПУ об`єднує понад 9 млн. людей - більш як 90% членів профспілок в Україні. Входить до Міжнародної конфедерації профспілок, Всеєвропейської регіональної ради профспілок, Загальної конфедерації профспілок.