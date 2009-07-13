У справі судді Зварича ГПУ "зачепила" ще одного колядувальника

У ході розслідування справи колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА порушено кримінальну справу проти ще одного судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, зокрема, сьогодні слідчі Генеральної прокуратури України у результаті взаємодії зі Службою безпеки України порушили кримінальну справу відносно судді Апеляційного господарського суду Львівської області.

Цей суддя підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 369 (давання хабара), 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Також у кримінальній справі фігурує львівський адвокат, який разом із суддею підбурював підприємця до дачі хабара з метою вирішення земельного питання, зазначили в УСБУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова Ігоря ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.