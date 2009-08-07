Лозінський таки може бути в Ізраїлі?

Колишній народний депутат України Віктора ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати в Ізраїлі під іншим ім`ям.

Про це пише ізраїльське видання «IzRus».Зокрема, за даними джерела видання в правоохоронних держструктурах Ізраїлю, перевіряються відомості про те, що колишній депутат ВР прибув до Ізраїлю орієнтовно в середині липня з Росії, маючи при собі російський паспорт на ім`я Віталія ФАРШАКА. Співрозмовник зазначив, що навіть якщо він знаходиться в Ізраїлі, питання про екстрадицію поки що взагалі не розглядається. Такі рішення приймаються виключно міжнародним відділом Держпрокуратури, і то лише на підставі вичерпної інформації у справі підозрюваного. У цьому ж разі від української сторони надійшов тільки запит загального характеру.

Як повідомляв УНІАН, учора прес-секретар поліції Ізраїлю Олексій КАГАЛЬСЬКИЙ проінформував, що правоохоронні органи України кілька днів тому звернулися до правоохоронців Ізраїлю з проханням перевірити інформацію щодо можливого перебування в цій країні колишнього депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО. За словами О.КАГАЛЬСЬКОГО, вся інформація і всі факти, передані українською стороною, потребують ретельного вивчення. “Після ретельного вивчення і перевірки ми зможемо дати відповідь, чи справді ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває чи був в Ізраїлі”, - сказав він. О.КАГАЛЬСЬКИЙ зазначив, що така процедура є дуже складною і займе кілька днів. Він пояснив це тим, що на території Ізраїлю може перебувати людина з таким же прізвищем і ім`ям, як і розшукуваний екс-депутат. “Але я можу сказати, що Ізраїль це не найвдаліша країна, де можна заховатися”, - додав прес-секретар ізраїльської поліції.

На запитання, чи перевіряла поліція приміщення в місті Нетанія (Ізраїль), де нібито переховується В.ЛОЗІНСЬКИЙ, О.КАГАЛЬСЬКИЙ не дав чіткої відповіді, але зазначив, що це не єдина адреса, яка з`явилася чи ще з`являтиметься під час перевірки.

Торкаючись питання екстрадиції В.ЛОЗІНСЬКОГО в Україну, якщо він справді буде знайдений в Ізраїлі, О.КАГАЛЬСЬКИЙ нагадав, що ця процедура є вельми складною і відноситься до компетенції закордонного відділу ізраїльської прокуратури.

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що колишній народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, звинувачуваний у скоєнні навмисного вбивства і розшукуваний міліцією та Інтерполом, ймовірно, переховується в Ізраїлі. Згідно з інформацією, В.ЛОЗІНСЬКИЙ уже тривалий час перебуває в курортному місті Нетанія (29 км від Тель-Авіва), на середземноморському побережжі Ізраїлю.