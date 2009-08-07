Порушено кримінальну справу за нестатутні відносини між солдатами

На Житомирщині порушили кримінальну справу за фактом порушення статутних відносин між солдатами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону, справу порушено за ст.406 ч.2 КК України за фактом побиття солдата.

Інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області у червні 2009 року. Бажаючи продемонструвати свою перевагу над солдатом з вищою освітою, принизити його особисту честь і гідність, товариш по службі умисно бив його кілька разів протягом дня.

Таким чином, солдат порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями, заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження.

Досудове слідство у цій справі триває.