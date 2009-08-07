Порушено кримінальну справу за нестатутні відносини між солдатами
11:22, 07 серпня 2009Право
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Повідомлення з Житомирщини
На Житомирщині порушили кримінальну справу за фактом порушення статутних відносин між солдатами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону, справу порушено за ст.406 ч.2 КК України за фактом побиття солдата.
Інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області у червні 2009 року. Бажаючи продемонструвати свою перевагу над солдатом з вищою освітою, принизити його особисту честь і гідність, товариш по службі умисно бив його кілька разів протягом дня.
Таким чином, солдат порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями, заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження.
Досудове слідство у цій справі триває.
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