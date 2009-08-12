Тимошенко доручила митниці "дати добро"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Державній митній службі врегулювати питання передачі гуманітарної допомоги Маріупольському дитячому реабілітаційному центру “Республіка Пілігрим”.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА.

“Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла розібратися із ситуацією, що виникла з передачею мікроавтобуса дитячому табору, та доручила митниці вирішити всі питання, пов’язані з митним оформленням цього транспортного засобу”, - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Маріупольського дитячого реабілітаційного центру “Республіка Пілігрим” Олег БОРАВЛЬОВ 10 серпня заявив, що дитячий центр має намір передати подарований йому в 2006 році німцями мікроавтобус Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ або прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЬОВ повідомив, що три роки тому, у червні 2006 року, дитячий реабілітаційний центр “Республіка Пілігрим” отримав від німецької місії “Самарітер Дунст” мікроавтобус “Форд-транзит”. Усі ці роки автобус не можуть визнати як гуманітарну допомогу, і сьогодні вартість оплати усіх митних зборів і стоянки перевищує ціну нового автомобіля.