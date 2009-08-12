Уряд викупить 1,6 тис. квартир у 40 будівельних компаній

Уряд викупить 1685 недобудованих квартир у 40 будівельних компаній за рахунок коштів державної іпотечної установи у розмірі 445 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Сьогодні, під час обговорення, ми внесли ще п`ять компаній, і загалом за сьогоднішнім рішенням уряду квартири буде викуплено у 40 будівельних компаній», - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку й будівництва Анатолій БЕРКУТА.

За його словами, відповідно до сьогоднішнього рішення Кабінету Міністрів, буде викуплено 1685 квартир загальною площею 113 тис. квадратних метрів.

Довідка УНІАН. Кабмін затвердить 35 будівельних компаній, у яких Державна іпотечна установа (ДІУ) викуповуватиме недобудоване житло у всіх регіонах України.

«На сьогодні, якщо ми успішно ухвалимо рішення щодо 35 будівельних компаній, то ми зможемо викупити для держави 1569 квартир для 1569 сімей – тільки завдяки сьогоднішньому рішенню уряду», - сказала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

На минулому засіданні Кабміну було ухвалено рішення про закупівлю недобудованих квартир ДІУ в 17 будинках в різних областях України.