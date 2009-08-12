Вінський знає скандальну інформацію про Тимошенко

Голова народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість», екс-міністр транспорту в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Йосип ВІНСЬКИЙ поки що не використовуватиме інформацію про Ю.ТИМОШЕНКО, яка може «підмочити її репутацію»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

Й.ВІНСЬКИЙ заявив: «У мене є багато інформації, щоб підмочити репутацію Юлії ТИМОШЕНКО». За його словами, він не збирається її зараз оприлюднювати і не хоче «опускатися до рівня» нинішнього прем`єр-міністра України, «коли переслідують людей, коли по три рази КРУ заходить, щоб те саме перевірити, коли є серійні запити народних депутатів, ніби під копірку написані, щодо людей, які навкруг мене були».

Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що говоритиме про політичні, економічні аспекти, про відповідальність уряду. Він назвав закиди Ю.ТИМОШЕНКО на свою адресу «негідною поведінкою».

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ не виключив, що за умови продовження «цього шантажу, цих переслідувань, цих непристойностнй, очевидно, я можу не витримати і зробити якісь певні кроки». «Але поки що я не маю наміру цього робити», - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо імовірності відставки уряду у вересні, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив: «Зараз немає такої вірогідності». Він підкреслив, що «ротації певних міністрів можуть бути».

За його словами, «спроба розміняти міністрів на певні політичні преференції і підтримку» з боку Ю.ТИМОШЕНКО можлива, адже прем`єр-міністр «взяла на озброєння тактику – торгуватися своїми міністрами заради бажання утриматися на своїй посаді». «Це не тільки ганебно, а це неправильно з точки зору держави», - додав Й.ВІНСЬКИЙ.