Секретаріат Президента підтримує приватизацію обленерго

Секретаріат Президента України підтримує приватизацію обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Інше питання, чи буде зараз на них попит серйозний, і за яку ціну ми зможемо їх продати. Ось тут є достатньо серйозна проблема», - зазначив він.

О.ШЛАПАК побоюється, що може статися так, що «всі відомі гравці», домовившись, розподілять між собою обленерго.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив Міністерству палива і енергетики вилучити зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» державні пакети акцій 15 енергозабезпечуючих компаній і передати їх Фонду державного майна для їх подальшого продажу.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну від 29 липня №894-р, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, ФДМУ буде передано пакети розміром 60%+1 акція ВАТ «Вінницяобленерго» (1 858 421 акцій номінальною вартістю 18,584 млн. грн.), ВАТ «Волиньобленерго» (286 365 601 акцій номінальною вартістю 14,318 млн. грн.), ВАТ «Дніпрообленерго» (3 594 971 акцій, 35,949 млн. грн.), ВАТ «Закарпаттяобленерго» (74 761 946 акцій, 18,690 млн. грн.), ВАТ «Хмельницькобленерго» (80 730 817 акцій, 20,182 млн. грн.), ВАТ «Крименерго» (103 780 513 акцій, 25,945 млн. грн.), ВАТ «Миколаївоблнерго» (95 184 001 акцій, 23,796 млн. грн.), ВАТ «Чернівціобленерго» (34 068 409 акцій, 8,517 млн. грн.), ВАТ «Донецькобленерго» (39 310 306 акцій, 49,137 млн. грн.), ВАТ «Харківобленерго» (153 924 457 акцій, 38,481 млн. грн.), 60,25% акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго» (108 060 002 акції, 27,015 млн. грн.), 60,06% акцій ВАТ «Луганськобленерго» (125 001 287 акцій, 31,250 млн. грн.), 51% акцій ВАТ «Тернопільобленерго» (31 154 360 акцій, 7,788 млн. грн.), 50%+1 акція ВАТ «Київенерго» (54 182 141 акція, 13,545 млн. грн.), 46% акцій ВАТ «Черкасиобленерго» (68 260 989 акцій, 17,065 млн. грн.).