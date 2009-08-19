У Ющенка розкритикували підхід Тимошенко до звільнення чиновників

Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає хибною практику уряду щодо звільнення чиновників.

Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів про призначення Олександра ГАЛИНСЬКОГО керівником Державного департаменту виконання покарань.

«Мені не зрозуміло, як звільнявся попередній керівник. Може, він був поганим керівником, але така практика такого звільнення, коли йому не дали можливості виступити на засіданні Кабінету міністрів і пояснити, що відбувається в його системі і які є порушення, – ця практика неправильна», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 12 серпня ухвалив рішення щодо звільнення Василя КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту виконання покарань.