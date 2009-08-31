Медведько вказує на недостатню ефективність боротьби з корупцією

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вказує на недостатню ефективність роботи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на міжвідомчій нараді з питань протидії корупції і хабарництву.

«Правоохоронні органи, передусім органи внутрішніх справ і податкової, недостатньо ефективно застосовують заходи протидії корупції, зокрема, у 19 регіонах знизилась активність в цьому напрямку», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

За словами генпрокурора, правоохоронні органи досить часто виправдовують недостатню ефективність своєї роботи недосконалістю чинного законодавства.

«З моєї точки зору, така позиція хибна. У нас є законодавство, і ми повинні його застосовувати», - заявив О.МЕДВЕДЬКО.

Він вказав на той факт, що через не зовсім якісну роботу МВС і СБУ,кожна п’ята справа по корупції закривається.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що цього року до суду було передано понад тисячу справ про корупцію, з яких понад 800 - про хабарництво. До кримінальної відповідальності притягуються 205 міліціонерів, 69 податківців, 15 суддів та 11 працівників прокуратури.