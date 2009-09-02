На Буковині порушено дві кримінальні справи стосовно податківців

У 2009 році працівниками антикорупційного підрозділу ДПА в Чернівецькій області за результатами понад 200 службових перевірок порушено дві кримінальні справи стосовно податківців у м.Чернівці, сімох працівників ДПА звільнено з податкових органів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі боротьби з корупцією в органах ДПС ДПА в Чернівецькій області, з початку року в області задокументовано 8 фактів порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією». З них два випадки виявили у Хотинському районі. Ще два факти порушення цього закону зафіксовано у Заставнівському районі, де один податківець видав недостовірну довідку про відсутність заборгованості, а інший – без жодних на те законних підстав оформив платнику одноразовий патент.

Ще двох працівників департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА в Чернівецькій області викрили у наданні недостовірної інформації та роботі за сумісництвом. Попри те, що всі вказані порушники були притягнені до адміністративної відповідальності, сімох працівників звільнено з податкових органів.

Окрім того, 44 керівники підрозділів державної податкової служби Буковини отримали подання про усунення виявлених недоліків та порушень, винесено 71 офіційне застереження та оголошено 34 догани.