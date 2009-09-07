Питання виплати зарплати депутатам регулюється законами - Лавринович

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що питання виплати зарплати народним депутатам регулюється не розпорядженням голови ВР, а законами та актами уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає недоцільним «гратися в дитячі ігри: щось у когось заберу». «Я не думаю, що це достойна розмова для парламенту», - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що питання оплати праці «вирішується на рівні законів та окремих актів Кабінету міністрів України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що підписав розпорядження «Про оплату праці Верховної Ради України». За його словами, даним розпорядженням передбачено, що «у дні, коли Верховна Рада України не розпочала роботу або заблокована, автоматично не буде нараховуватися заробітна плата».