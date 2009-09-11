За продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім пропонують карати жорсткіше

Народні депутати, представники Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК та Андрій ДАВИДЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо введення відповідальності за продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім).

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, законопроект розроблено з метою запобігання продажу алкогольних та тютюнових виробів, особам що не досягли 18 років.

„За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна займає перше місце в світі по зловживанню алкоголем серед дітей і молоді. Так, близько 40% молодих людей віком від 14 до 18 років систематично вживають алкоголь у формі горілки, пива, чи слабоалкогольних напоїв. При цьому вони не обов’язково із неблагополучних сімей, а балуватися спиртним починають ще в ранньому дитинстві”, – йдеться у документі.

Основним положенням законопроекту є запровадження кримінальної відповідальності стосовно продавців, осіб, котрі сприяють продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім.

Реалізація цього документу, вважають розробники, „дозволить відновити конституційний порядок у сфері продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім, сприятиме дотриманню законодавства України у сфері реалізації тютюнових та алкогольних виробів, стане дієвим заходом боротьби з алкоголізмом та тютюнокурінням серед молоді”.