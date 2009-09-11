Ющенко направив українських миротворців на Кіпр

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про направлення миротворчого персоналу для участі України у Силах Організації Об`єднаних Націй з підтримання миру на Кіпрі”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, на Кіпр буде направлено миротворчий персонал із числа працівників органів внутрішніх справ України загальною чисельністю до 10 осіб.

Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити підготовку та направлення миротворчого персоналу.

Відповідний указ, йдеться в ньому, був підписаний на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях», а також враховуючи, що участь України у Силах ООН з підтримання миру на Кіпрі відповідає інтересам підтримання миру і безпеки, національним інтересам держави.

Як повідомлялося, контингент Збройних сил ООН з підтримання миру на Кіпрі був створений Радою Безпеки в 1964 році з метою запобігти зіткненням між кіпрсько-грецькою і кіпрсько-турецькою громадами і сприяти підтримці й відновленню закону та порядку і поверненню до нормальних умов.

Острів Кіпр був розділений на турецьку і грецьку частини, коли грецька військова хунта спробувала приєднати острів до Греції, а Туреччина, під приводом збереження незалежності острова, ввела свої війська в північну частину Кіпру, населену в основному турками.