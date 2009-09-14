КС завтра оприлюднить рішення у справі за поданням Президента щодо конституційності закону про парламентські ТСК

У вівторок, 15 вересня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 вересня Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України „Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України“.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, глава держави вбачає неконституційність закону в порушенні конституційної процедури набрання ним чинності. Він вважає, що після подолання парламентом вето і не підписання Президентом закону його опублікування має здійснювати голова Верховної Ради України за підписом, спеціально поставленим для цього. Однак закон було опубліковано за підписом голови Верховної Ради, який засвідчує відповідність закону волевиявленню парламенту, чим, на думку автора клопотання, порушено частину четверту статті 94 Конституції України.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року парламент прийняв закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето глави держави на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

26 березня до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо конституційності закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».