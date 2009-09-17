Суд подовжив Пукачу строк перебування під вартою
Ще на два місяці
Суд продовжив колишньому начальнику Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексію ПУКАЧУ ще на два місяці термін перебування під вартою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, разом з тим не уточнивши, який саме суд виніс відповідну постанову.
У Генпрокуратурі висловили сподівання, що впродовж вказаного терміну слідство буде закінчено. Водночас у ГПУ не виключають, що ”за необхідністю цей строк може бути подовжений у встановленому законом порядку в межах строків, визначених ст.156 Кримінально-процесуального кодексу України”, яка передбачає можливість терміну арешту до 18 місяців.
Однак, як запевнили в Генпрокуратурі, ”у будь-якому випадку слідство буде закінчено в ці строки в повному обсязі на підставі отриманих доказів, встановлення всіх обставин злочину тощо”.
Довідка УНІАН. О.ПУКАЧА було затримано 21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області.
Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.
Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. О.ПУКАЧ, який також є обвинувачуваний в цій справі, перебував у розшуку.