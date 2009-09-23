Слідча комісія ВР заявляє про фальсифікацію отруєння Ющенка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння Віктора ЮЩЕНКА вимагає від Генеральної прокуратури та Служби безпеки України порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації отруєння Президента діоксином.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТСК ВР, комісія змушена констатувати, що слідча група Генпрокуратури з розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА під керівництвом Галини КЛИМОВИЧ розслідує лише одну-єдину версію – що у вересні 2004 року Президента отруїли діоксином, підмішаним у їжу.

“ТСК ВР змушена заявити, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином було сфальсифіковано. Комісія має достатньо доказів, які підтверджують факт маніпуляції із експертизами зразків крові Ющенка”, – йдеться у повідомленні прес-служби ТСК.

“Так, представник близького оточення В.ЮЩЕНКА у 2004 році Роман ЗВАРИЧ неодноразово у своїх інтерв‘ю підтверджував, що возив зразки крові Ющенка до Сполучених Штатів. Разом з тим, у Комісії є документальні докази того, що дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО під час виборчої кампанії 2004 року консультувалась та отримувала допомогу від представників спецслужб Сполучених Штатів”, – зазначають у ТСК.

Так у розпорядженні комісії є аудіозапис розмови громадянки на ім‘я Марта зі співробітником іноземної розвідки нібито Романом. Розмова велася англійською мовою і відбулася у жовтні 2004 року.

“ТСК ВР звернулася до Одеського НДІ судових експертиз при Міністерстві юстиції, який зробив офіційний висновок, що голос так званої «Марти» є ідентичним голосу дружини Президента України К.ЮЩЕНКО”, – йдеться у повідомленні.

Наявні в комісії матеріали свідчать про термінову необхідність слідчим шляхом перевірити інформацію про те, що зразки крові В.ЮЩЕНКА перевозилися до США, де збагачувалися діоксином. Після цього кров, розділена на фракції, доставлялася до Австрії, в Центральний госпіталь Відня, а пізніше - поштою DHL анонімно відсилалася в лабораторію нідерландського професора БРАУЕРА, який зазвичай займається дослідженням наявності діоксину у комбікормі для тварин. Професор БРАУЕР зробив дослідження, в результаті якого в плазмі надісланої крові виявили діоксин. Пізніше цей висновок став підставою для поновлення ГПУ справи про отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином, а сьогодні є єдиним підтвердженням єдиної версії слідчої групи ГПУ під керівництвом КЛИМОВИЧ про отруєння В.ЮЩЕНКА.

У зв’язку з цим ТСК ВР вимагає від Генеральної прокуратури та СБУ звільнити керівника слідчої групи ГПУ з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА Галину КЛИМОВИЧ.

Також ТСК ВР доручила голові Комісії Володимиру СІВКОВИЧУ особисто зустрітися з Генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ та ознайомити його з усією інформацією, яку зібрала комісія за час своєї роботи.

Крім того, ТСК вимагає від Генпрокурора поновити на посаді звільненого начальника відділу ГПУ з нагляду за слідством Ларису ЧЕРЕДНИЧЕНКО. ”ЧЕРЕДНИЧЕНКО була офіційно відряджена з ГПУ до складу експертів ТСК ВР, втім звільнена через три дні після того, як написала офіційний рапорт на ім‘я О.МЕДВЕДЬКА, в якому виклала усі факти по справі про отруєння ЮЩЕНКА, які дізналася під час роботи в ТСК ВР”, – повідомляє прес-служба комісії.

Комісія доручила голові В.СІВКОВИЧУ підготувати офіційний звіт роботи ТСК.