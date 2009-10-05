Затримано кілера співвласника супермаркету та бійців «Титану»

Вчора в Черняхівському районі Житомирської області був затриманий кілер, який вбив співвласника супермаркету «Форум» та двох бійців спецпідрозділу «Титан», а також є підозрюваний в замовленні злочину – російський злодій в законі Мераб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Вчора нам вдалося затримати іншого кілера на території Черняхівського району Житомирської області. Там же була затримана його співмешканка, яка брала участь у підготовці злочину і яка дала свідчення, хто розробляв (злочин), як готувався і хто замовляв», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що також за отриманою інформацією українська міліція має ґрунтовні підстави підозрювати, що цей злочин був замовлений зазначеним вище російським злодієм у законі.

Міністр додав, що для його затримання ним особисто підписано телеграму міністру МВС Росії з проханням в наданні допомоги співробітникам центрального апарату управління боротьби з організованою злочинністю, які виїхали до РФ для надання своїм колегам консультативної допомоги.

Продовжуючи тему, Ю.ЛУЦЕНКО розповів, що наразі завдяки отриманим свідченням слідство має достатньо повну картину злочину, підставою для якого були бізнес-розборки, зокрема, спроба вимагання у загиблого співвласника супермаркету приблизно 20 млн. дол.

Також міністр повідомив, що загиблий бізнесмен тривалий час перебував під охороною бійців спецпідрозділу «Титан» і Державної служби охорони при МВС України.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи раніше загиблий співвласник «Форуму» Шабаб Алоян звертався до міліції з інформацією про можливу загрозу його здоров’ю чи життю, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що правоохоронці знали про те, що у нього є бізнес-конфлікт, є непорозуміння з колегами по етнічній групі (з курдами), з російськими колегами. Але, що стосується причин, які могли стати замовленням вбивства, то Ш.Алоян про них не повідомив нікому, навіть своїм охоронцям, хоча за умовами договору про надання йому охорони він зобов’язаний був це зробити.

Також наразі встановлено, що за півтора дня до вбивства підозрюваний у замовленні злочину майже 30 хвилин розмовляв з загиблим по телефону.

Як запевнив Ю.ЛУЦЕНКО, якби його охоронці знали про існування небезпеки, вони б вжили максимум можливого для того, щоб її уникнути.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що саме цим можна пояснити той факт, що у день нападу обидва охоронці були без бронежилетів.

Водночас міністр високо оцінив їх дії, зазначивши, що не зважаючи на несподіваний напад кілерів, бійці «Титану» вжили максимум залежного від них, щоб якимось чином убезпечити особу, яку охороняли.

Крім того, тяжко поранений старший лейтенант міліції Володимир ІСАЙ зміг лежачи випустити всю обойму з пістолета у другого кілера, який знаходився в автомобілі, був поранений, затриманий, але потім помер в лікарні.

На жаль, під час нападу отримав легке кульове поранення стегна випадковий перехожий (чия куля потрапила в нього, міністр не уточнив).

Наразі потерпілий перебуває в лікарні.

Говорячи про кілерів, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що перший з них громадянин Вірменії Ара АГАНЕСЯН, другий, якщо вірити його паспортним даним, громадянин Росії Давід ЛЕВІН.

Міністр висловив впевненість, що винні в розстрілі бізнесмена особи понесуть жорстоке покарання.

Підсумовуючи сказане, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що російські колеги нададуть українській міліції необхідну допомогу для затримання замовника вбивства.

«Не сумніваюсь, що і у російських колег є масив інформації щодо цієї особи, і вони також зацікавлені в співпраці. Крім того, згідно з домовленостями про правову допомогу, наші російські колеги зобов’язані виконати наше прохання по затриманню підозрюваного», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого торгового центру “ Форум ” та його охорону.

Власник торгового центру помер від вогнепальних поранень у лікарні. Двоє його охоронців- співробітників спецпідрозділу МВС «Титан» загинули на місці збройного нападу.

Нападники зникли на двох автомобілях, один з яких згодом потрапив у ДТП і помер в одній зі столичних лікарень.

ГУ МВС в Київській області порушило за даним фактом кримінальну справу.