Працюючим пенсіонерам штучно зменшують виплати

Працюючим пенсіонерам виплачують менше коштів, ніж передбачено законодавством.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини, Постанова Кабінету міністрів № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» передбачає, що у випадку перерахунку пенсії з більшого заробітку із урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення, має застосовуватись показник середньомісячної заробітної плати на одну особу за рік, що передує перерахунку пенсії.

Проте, за даними правозахисників, Міністерство праці і Пенсійний фонд України приймають роз’яснення, в якому визначено, що перерахунок пенсії у 2009 році проводиться із застосуванням показника заробітної плати за 2007 рік.

”Це означає, що в цьому році ми маємо велику кількість ошуканих пенсіонерів, яким виплатили менше коштів, ніж передбачено урядом. Адже, виявляється, лист міністерства чомусь є важливішим за постанову Кабміну”, - заявляють в УГСПЛ.

У Міністерстві праці і соціальної політики Українській Гельсінській спілці з прав людини повідомили, що це питання потребує врегулювання шляхом внесення змін до законів, які регулюють пенсійне забезпечення.

”Але ж до його законодавчого вирішення держава має діяти у відповідності до законодавства, а не шукати шляхи зекономити на пенсіонерах”, - заявляють у зв’язку з цим правозахисники.