В Черкаській області затримано 12-річну грабіжницю
17:44, 06 жовтня 2009Право
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Крадійка у всьому зізналась
Ученицю 7-го класу школи села Будище Черкаського району Черкаської області затримали правоохоронці за крадіжку мобільного телефону та грошей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, школярку затримали працівники Черкаського райвідділу міліції за крадіжку мобільного телефону та більше 2 тис. грн. з приватного домоволодіння сусіднього села Лозівок.
12-річна крадійка у скоєному зізналась, речові докази вилучено.
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