В Черкаській області затримано 12-річну грабіжницю

Ученицю 7-го класу школи села Будище Черкаського району Черкаської області затримали правоохоронці за крадіжку мобільного телефону та грошей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, школярку затримали працівники Черкаського райвідділу міліції за крадіжку мобільного телефону та більше 2 тис. грн. з приватного домоволодіння сусіднього села Лозівок.

12-річна крадійка у скоєному зізналась, речові докази вилучено.