В Україні до жовтня 2010 року буде створено реєстр корупціонерів
16:31, 08 жовтня 2009Право
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Обіцянка уповноваженого уряду
В Україні планується створити реєстр корупціонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений уряду з питань боротьби з корупцією Юрій СУХОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.
“До жовтня 2010 року має бути створено єдиний реєстр осіб, які притягувалися до відповідальності за корупційні дії”, - сказав Ю.СУХОВ.
За його словами, створення такого реєстру дозволить уникнути у кадровій політиці призначення на державні посади осіб, причетних до корупції.
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