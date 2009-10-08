В Україні до жовтня 2010 року буде створено реєстр корупціонерів

В Україні планується створити реєстр корупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений уряду з питань боротьби з корупцією Юрій СУХОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

“До жовтня 2010 року має бути створено єдиний реєстр осіб, які притягувалися до відповідальності за корупційні дії”, - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, створення такого реєстру дозволить уникнути у кадровій політиці призначення на державні посади осіб, причетних до корупції.