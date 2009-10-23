ВР удосконалила основи боротьби з оргзлочинністю та корупцією

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ виявлення, попередження та припинення діяльності організованої злочинності та корупції”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 377 із 438 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом викладено ст. 9 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” у нової редакції, відповідно до якої встановлюється пряме підпорядкування спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України міністру внутрішніх справ України та начальнику Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Одночасно з метою забезпечення наступальності і оперативності у прийнятті управлінських рішень, тісної взаємодії слідчих з оперативними працівниками на стадії документування й реалізації оперативних матеріалів, оперативного супроводження розслідування кримінальних справ пропонується підпорядкувати (оперативно) слідчі підрозділи з розслідування злочинів, учинених організованими групами, безпосередньо начальнику Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Крім того, передбачено, що припинення повноважень Кабінету міністрів України чи міністра внутрішніх справ України не є підставою для звільнення з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Пропонується визначити строк повноважень начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України – п’ять років.

Законом передбачається уточнення контрольної функції Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо погодження призначення та звільнення з посади керівників органів, що діють у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією.