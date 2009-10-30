Луценко думає, що за таким міністром як він шкодуватимуть

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що критика на його адресу не має перекреслювати зусилля всього 300-тисячного колективу української міліції з охорони правопорядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це він заявив в ефірі ТРК «Україна», перебуваючи на Закарпатті.

«Не нищіть останню систему. Всі інші міністерства, нехай вони мені простять, давно вже або зруйновані, або дезінтегровані, або розвалені. Сьогодні залишилася остання гребля порядку в цій країні», - сказав міністр.

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, перший раз його було знято з посади міністра МВС “з подачі Партії регіонів після того, як він відмовився на її прохання «звернути увагу» на розслідування кримінальної справи, в якій фігурував кілер-депутат від Партії регіонів... Сьогодні ця політична сила намагається позбавитись від «незручного» для неї міністра вдруге”. «Сьогодні знайдуться люди, які захочуть мене зняти за валютчиків на ужгородському базарі - будь ласка! Тільки потім не шкодуйте!», - відреагував міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО визнав, що українська міліція - не ідеальна, але процес очищення міліцейських лав від злочинців не зупиняється: в цьому році МВС передало в прокуратуру матеріали для притягнення до кримінальної відповідальності 553 співробітників міліції, що вчинили злочини, з них 195 отримали тюремне покарання. «Це серйозний результат, якого не може вам продемонструвати керівник іншого державного організму… Моє завдання - карати тих, хто приходить в міліцію для заробітку або для вчинення злочинів», - наголосив міністр, додавши, що керівники прокуратури та суддівського корпусу не звітують перед українцями про те, як вони борються зі злочинцями у власних лавах.