Україні намагалися підсунути свинину сумнівної якості

Працівники митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення через митний кордон півтонни мороженої свинини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, товар «підгорля свиняче морожене» намагався на власному авто перевезти з Польщі до України наш співвітчизник. У ході декларування громадянин заявив про наявність у нього 150 доларів та двох автошин, а також про відсутність будь-якого іншого товару. Проте під час проведення митного контролю було встановлено, що в багажному відділенні автомобіля в поліетиленових пакетах знаходиться 500 кг мороженої свинини.

За даним фактом львівські митники склали протокол про порушення митних правил за статтею 340 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів), а незаконно переміщувану свинину сумнівної якості вилучили.