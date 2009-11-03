Уряд хоче від ВР 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу

Київ. 3 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект закону щодо внесення змін до державного бюджету, яким пропонується виділити додаткові кошти для боротьби з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Зокрема, за його словами, уряд пропонує направити 1 млрд. грн. до резервного фонду Кабміну для виділення відповідних коштів на боротьбу з епідемією грипу або інші непередбачувані події.

В.ЛИТВИН закликав Комітет ВР з питань бюджету невідкладно розглянути цей законопроект, аби парламент мав змогу невідкладно ухвалити відповідне рішення.