У Києві податківці виявили мережу аптек, що працювали нелегально.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державна податкова адміністрація у м. Києві, 2 листопада працівники податкової міліції столиці спільно з підрозділами ДПА у м. Києві, на виконання урядового розпорядження щодо заходів для боротьби з епідемією грипу, розпочали перевірку всіх аптечних закладів. На сьогодні перевірено понад 300 аптек. Податківці перевіряють, чи має місце в аптеках продаж ліків за завищеними цінами.

Першого ж дня, провівши кілька рейдів, співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва виявили аптеку, у якій був встановлений факт завищення цін на медикаменти. Так, в аптеці, що розташовувалась поблизу станції метро “Чернігівська”, були відсутні необхідні документи, ліцензія та патент на право реалізації продукції. Не виявилося навіть касового апарату. Тож такі сумнівні медичні препарати (а в асортименті було понад 700 найменувань на загальну суму більш як 90 тис. грн.) довелося вилучити.

Як повідомив голова ДПА у м. Києві Олег НІЗЕНКО, такі значні правопорушення призвели до того, що податківці вирішили перевірити всю мережу аптек, до якої відносилась нелегальна аптека біля м. “Чернігівська”. В іншій аптеці мережі, поблизу станції метро “Видубичі”, було виявлено ті ж самі порушення. Аптечний кіоск працював без ліцензій, патента та касового апарату. Медикаменти вартістю понад 10 тис. грн. вилучено.

Слід додати, що товариство з обмеженою відповідальністю, до складу якого і входили ці аптеки, звітувало до податкової про відсутність у нього будь-якої діяльності, а всі аптечні заклади, які належать йому, зачинені. Що стосується легальних аптек, то так воно й є. Нелегальні перевірили податківці. Тепер власнику підпільних закладів доведеться відповідати перед законом. Лише сума штрафних санкцій може сягнути 200 тис. грн.

Столичними податківцями вже припинено діяльність 8 нелегальних аптек, вилучено медикаментів на загальну суму майже 150 тис. грн. Вилучені ліки передані на експертизу до міністерства охорони здоров’я.

Крім того, підпільну аптеку виявлено також у Черкасах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, в обласному центрі податківці виявили аптеку, у якій продавались лікарські засоби та вироби медичного призначення без відповідних дозвільних документів та сертифікатів, що посвідчують якість продукції.

Аптека розташовувалася поруч з одним з лікувальних закладів Черкас. За результатами перевірки з незаконного обігу вилучено медикаментів та виробів медичного призначення на суму більш ніж 80 тис. грн. Доля вилученої продукції та питання про подальше функціонування цього аптечного закладу вирішуватиме суд.