У Києві податківці виявили мережу аптек, що працювали нелегально

14:19, 06 листопада 2009
Право
1 0

Перевірено понад 300 аптек

У Києві податківці виявили мережу аптек, що працювали нелегально.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державна податкова адміністрація у м. Києві, 2 листопада працівники податкової міліції столиці спільно з підрозділами ДПА у м. Києві, на виконання урядового розпорядження щодо заходів для боротьби з епідемією грипу, розпочали перевірку всіх аптечних закладів. На сьогодні перевірено понад 300 аптек. Податківці перевіряють, чи має місце в аптеках продаж ліків за завищеними цінами.

Першого ж дня, провівши кілька рейдів, співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва виявили аптеку, у якій був встановлений факт завищення цін на медикаменти. Так, в аптеці, що розташовувалась поблизу станції метро “Чернігівська”, були відсутні необхідні документи, ліцензія та патент на право реалізації продукції. Не виявилося навіть касового апарату. Тож такі сумнівні медичні препарати (а в асортименті було понад 700 найменувань на загальну суму більш як 90 тис. грн.) довелося вилучити.

Як повідомив голова ДПА у м. Києві Олег НІЗЕНКО, такі значні правопорушення призвели до того, що податківці вирішили перевірити всю мережу аптек, до якої відносилась нелегальна аптека біля м. “Чернігівська”. В іншій аптеці мережі, поблизу станції метро “Видубичі”, було виявлено ті ж самі порушення. Аптечний кіоск працював без ліцензій, патента та касового апарату. Медикаменти вартістю понад 10 тис. грн. вилучено.

Слід додати, що товариство з обмеженою відповідальністю, до складу якого і входили ці аптеки, звітувало до податкової про відсутність у нього будь-якої діяльності, а всі аптечні заклади, які належать йому, зачинені. Що стосується легальних аптек, то так воно й є. Нелегальні перевірили податківці. Тепер власнику підпільних закладів доведеться відповідати перед законом. Лише сума штрафних санкцій може сягнути 200 тис. грн.

Столичними податківцями вже припинено діяльність 8 нелегальних аптек, вилучено медикаментів на загальну суму майже 150 тис. грн. Вилучені ліки передані на експертизу до міністерства охорони здоров’я.

Крім того, підпільну аптеку виявлено також у Черкасах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, в обласному центрі податківці виявили аптеку, у якій продавались лікарські засоби та вироби медичного призначення без відповідних дозвільних документів та сертифікатів, що посвідчують якість продукції.

Аптека розташовувалася поруч з одним з лікувальних закладів Черкас. За результатами перевірки з незаконного обігу вилучено медикаментів та виробів медичного призначення на суму більш ніж 80 тис. грн. Доля вилученої продукції та питання про подальше функціонування цього аптечного закладу вирішуватиме суд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter