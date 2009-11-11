Опальний екс-прем`єр Павло Лазаренко для захисту своїх інтересів в Україні найняв відомого американського адвоката Мартіна Гарбуза. Українські юристи оцінюють вартість його послуг мінімум в $1 тис. на годину.

Екс-прем`єр-міністр Павло Лазаренко готує своє повернення в Україну. У листопаді американський суд має розглянути питання про звільнення його з-під варти у зв`язку із закінченням терміну покарання. Крім того, як стало відомо «Делу», в поточному місяці суд розгляне ще одне важливе для Лазаренка питання — зняття з нього судимості. У своєму інтерв`ю ІА «Лігабізнесінформ» екс-прем`єр повідомив: як тільки суд винесе позитивні рішення, він відразу ж повернеться до України. «Для мене так питання навіть не стоїть. Відразу ж після закриття справи у США — додому, і лише додому», — заявив Павло Лазаренко.