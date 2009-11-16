Завтра відбудеться розширене засідання колегії прокуратури Київської області

17 листопада о 10.00 відбудеться розширене засідання колегії прокуратури Київської області щодо стану додержання законодавства у сфері охорони та раціонального використання лісових ресурсів та прокурорського нагляду з цих питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора Київської області, засідання відбудеться за адресою: бул. Лесі Українки, 27/2, зал засідань прокуратури Київської області.

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