Завтра відбудеться розширене засідання колегії прокуратури Київської області
14:39, 16 листопада 2009Право
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Щодо охорони лісових ресурсів
17 листопада о 10.00 відбудеться розширене засідання колегії прокуратури Київської області щодо стану додержання законодавства у сфері охорони та раціонального використання лісових ресурсів та прокурорського нагляду з цих питань.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора Київської області, засідання відбудеться за адресою: бул. Лесі Українки, 27/2, зал засідань прокуратури Київської області.
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 286-54-98, 200-21-40 сьогодні до 16.00 години.
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