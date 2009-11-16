АМК закликає «Волю-кабель» відмовитися від судових спорів

Антимонопольний комітет України закликає компанію «Воля-кабель» відмовитися від судових спорів і зменшити тарифи на свої послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, минулої п`ятниці, 13 листопада, Київський міський господарський суд відхилив скарги «Волі-кабель», а також компаній «Київські телекомунікаційні мережі» та «ІВК» і задовольнив заяву АМК щодо стягнення штрафних санкцій з цих компаній.

Нагадаємо, що АМК наклав штрафні санкції на ці компанії ще в липні 2009 року.

«Це рішення (суда – УНІАН) не тільки обгрунтоване, законне, але й моральне, воно захищає інтереси тисяч киян. АМК сьогодні пропонує «Воля-кабель» в 10-денний з цього дня термін замість продовження подальших судових спорів створити з представників АМК і «Воля-кабель» робочу групу, яка має напрацювати пропозиції щодо зниження тарифів «Воля-кабель», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, у разі, якщо «Воля-кабель» прийме цю пропозицію Комітету, АМК не порушуватиме стосовно компанії нової справи щодо ухилення від виконання рішення АМК. «По-друге, у разі ухвалення цієї пропозиції та виконання законних вимог комітету в певний термін, АМК враховуватиме таку зважену позицію «Волі-кабель» при ухваленні рішень щодо притягання до відповідальності ще 12 пов`язаних із «Воля-кабель» підприємств, розміщених майже по всій території України», - зазначив голова АМК.

За його словами, ці підприємства розміщені в Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та інших областях.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України в липні ц.р. оштрафував компанії «Воля-кабель», КТМ («Київські телекомунікаційні мережі») та ІВК на 1 млн. грн. кожну. Комітет встановив, що «Воля-кабель» використовує механізм ціноутворення, який створює умови для штучного завищення тарифів на надання послуг кабельного телебачення. Зокрема, за даними АМК, тоді як споживчі ціни, згідно з індексом інфляції в Україні в період з 1 січня 2008 року по 1 лютого 2009 року, в галузі зв`язку зросли на 25,8%, тариф на послугу «Воля-кабель» в соціальному цифровому пакеті «Україна» в 2009 році збільшився на 33,3%, порівняно з тарифом у 2008 році. Крім того, тариф «Воля-кабель» на надання послуги в аналоговому форматі в період з 1 січня 2008 по 1 листопада 2008 року зріс на 34,5%, тоді як зростання споживчих цін за цей період становило 18%. Причиною залучення як відповідачів компаній ІВК і КТМ стало те, що «Воля-кабель», ІВК і КТМ пов`язані відносинами контролю і визнаються єдиним суб`єктом господарювання.

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