МВС скаржиться, що через карантин слідчих не пускають в СІЗО

Заступник міністра внутрішніх справ України Петро КОЛЯДА скаржиться, що через карантин у зв’язку грипом слідчих міліції не пускають в СІЗО до затриманих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на координаційній нараді працівників прокуратури і правоохоронних органів щодо посилення протидії крадіжкам, грабежам і розбоям.

За словами П.КОЛЯДИ, факти недопуску слідчих в СІЗО зареєстровані в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській та інших областях.

«Три тижні нас не пускають в ізолятори у зв’язку з епідемією – не пускають слідчого для проведення досудового слідства. Скільки ще цей грип свинячий протримається - не знаю, але таке свиняче ставлення до строків слідства мене турбує, бо треба продовжувати термін тримання (під вартою) 400 особам», - сказав він.

У свою чергу, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, який вів нараду, дав доручення підлеглим розібратися у цій ситуації.