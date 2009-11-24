Більшість українців не хочуть судимого Президента

Більшість українців (57,5%) вважає, що особа, яка була засуджена за скоєння карних злочинів, якщо її судимість було знято в установленому законом порядку, не повинна мати права обиратися Президентом. Про те, що така особа має право обиратися главою держави вважає 30,5%, а 21,1% респондентам важко відповісти на поставлене питання. Про це свідчать дані соціологічного опитування проведеного Центром Разумкова, передані УНІАН.

Також респондентам було поставлене таке запитання: «У засобах масової інформації з`являлася інформація про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ у молодості був двічі засуджений за карні злочини. Чи знаєте Ви що-небудь про це?» Про ці факти біографії лідера Партії регіонів 91,8% опитаних знали й раніше; 3,1% - довідалися протягом останніх місяців, а 1,8% вперше чують про судимості Януковича. Цікаво, що 3,3% опитаних відзначили, що їм важко відповісти на це запитання.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 26 жовтня 2009 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років по всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Дослідження проводилося за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».