Ющенко закликає Тимошенко звільнити Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО звернутися з поданням до Верховної Ради про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в листі В.ЮЩЕНКА до Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЮЩЕНКО заявив, що за останні роки Україна суттєво погіршила свій рейтинг доброчесності: із 99 місця у 2006 році до 146-го у 2009 році. Згідно із черговим звітом міжнародної правозахисної організації Transparency International щодо рівня корупції у світі «Барометр глобальної корупції-2009», Україна посіла останню сходинку серед «нових незалежних країн», зазначив глава держави.

За даними Президента, упродовж десяти місяців поточного року утримується тенденція зменшення кількості викритих корупційних правопорушень (на 13,9%) та притягнутих до адміністративної відповідальності корупціонерів (на 15,4%). Послаблення активності боротьби з корупцією відбулося в основному за рахунок органів внутрішніх справ (на 40,2%), кількість притягнутих до відповідальності корупціонерів за матеріалами МВС України скоротилася із 1433 до 858 осіб. Погіршилася якість збору доказів корупційної діяльності. Відсоток закритих адміністративних справ у поточному році зріс до 22,3%.

Водночас, зауважив В.ЮЩЕНКО, кількість злочинів зростає, однак їх розкриття щомісяця стає все нижчим і досягло, на його думку, критичної межі, коли залишаються нерозкритими більше 30 % злочинів. Окрім того, на 1 грудня поточного року залишилися нерозкритими з минулих років майже 7 тис. умисних убивств, 18 тис. розбоїв, 216 тис. грабежів та близько 1 млн. 400 тис. крадіжок. А за кожним із цих злочинів стоїть скривджений громадянин України, який чекає захисту від державних правоохоронних інституцій, наголосив глава держави.

“Свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Ю.В.ЛУЦЕНКО намагається перекласти на інших осіб”, - заявив Президент.

За його словами, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає у безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.

За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.

“Ураховуючи викладене, пропоную невідкладно звернутися з поданням до Верховної Ради України про звільнення Ю.В.ЛУЦЕНКА із займаної посади міністра внутрішніх справ України”, – йдеться у листі Президента.